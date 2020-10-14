MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... MİT'in istihbaratıyla Serhat Patnos kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
14.10.2020 - 18:20 | | AA

Son dakika... MİT'in istihbaratıyla Serhat Patnos kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; MİT'in istihbaratıyla, PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki sözde üst düzey sorumlularından Serhat Patnos kod adlı Fuat Zengin etkisiz hale getirildi.

Son dakika... MİT'in istihbaratıyla Serhat Patnos kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in uzun süredir yerel saha unsurları üzerinden takibe aldığı Fuat Zengin'in, PKK'nın Sincar'daki silahlı tüm faaliyetlerini sevk ve idare ettiği ayrıca Türkiye'ye yönelik eylem talimatları verdiği belirlendi.  

Bunun üzerine PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki silahlı kanadının sözde üst düzey sorumlularından Fuat Zengin, geçen günlerde TSK tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terörist Zengin'in 1993'te PKK/KCK'ya katıldığı ve çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu belirlenirken, Zengin'in etkisiz hale getirilmesinin, örgütün silahlı kadroları arasında büyük moral bozukluğu yarattığı belirtildi. 

    Yerli koronavirüs aşısı üretimi görüntülendiYerli Kovid-19 aşısının üretim safhaları görüntülendi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! MSB duyurdu! Teröristler yerle bir edildi

    Son dakika! MSB duyurdu! Teröristler yerle bir edildi

    Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

    Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    14 Ekim (Bugün) koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı... İstanbul, Ankara ve İzmir korona tablosu...

    14 Ekim (Bugün) koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı... İstanbul, Ankara ve İzmir korona tablosu...

    Sıradaki Haber