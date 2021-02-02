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02.02.2021 - 14:18 | | DHA

Son dakika... MSB duyurdu! 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" şeklinde açıklama yaptı.

Son dakika... MSB duyurdu! 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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