19.10.2020 - 09:22 | | DHA
Son dakika... MSB duyurdu! 13 köy daha işgalden kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu'nun 13 köyü daha işgalden kurtardığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan Ordusu ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78'e ulaştı." şeklinde açıklamada bulundu.
Profesörden maske uyarısı: Çocuklara renkli maske almayınKoranovirüs salgınında okullarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte bazı veliler miniklerin arkadaşlarıyla okulda maskelerini değiştirdiğine dikkat çekti. Çocukların maskelerini birbirleriyle değiştirmelerinin son derece riskli olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, ailelerin çocuklarını çizgi film karakterli maskeler yerine, koruyucu etkisi yüksek cerrahi maskelere yönlendirmesinin maske değişiminin önüne geçeceğini kaydetti.