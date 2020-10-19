Son dakika... MSB duyurdu! 13 köy daha işgalden kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan Ordusu ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78'e ulaştı." şeklinde açıklamada bulundu.