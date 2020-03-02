Son dakika... MSB duyurdu! 24 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi.

BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE DE 32 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık Barış Pınarı bölgesinde de, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist gruba aşarılı şekilde müdahale edilerek 32 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.