22.10.2020 - 13:52 | | DHA
Son dakika... MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Denize düşen şahsa koronavirüs nedeniyle el uzatmadılar!İstanbul Kadıköy’de dengesini kaybederek denize düşen adamı kurtarma operasyonu yapıldı. Denizde hareketsiz halde duran Şenol Kuş gemi halatına bağlanarak sudan çıkarıldı. Bazı vatandaşlar denize düşen şahsı koronavirüs nedeniyle el uzatıp sudan çıkarmayarak itfaiyenin gelmesini beklediler.