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19.08.2020 - 19:12 |

Son dakika... MSB duyurdu! Hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiler

Gelen son dakika haberine göre; Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:


Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.


Irak kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildiIrak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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