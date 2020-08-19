19.08.2020 - 19:12 |
Son dakika... MSB duyurdu! Hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiler
Gelen son dakika haberine göre; Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/9Yt8DznYTd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2020