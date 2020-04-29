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29.04.2020 - 23:25 | | AA

Son dakika | MSB duyurdu: Kayseri'den yola çıktı! Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yardım

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Güney Afrika'ya gitmek üzere havalandığını bildirdi.

Son dakika | MSB duyurdu: Kayseri'den yola çıktı! Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yardım

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemelerin, ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, bu kez de Güney Afrika Cumhuriyeti’ne uçuyor. Kayseri Erkilet Havaalanı’ndaki hazırlıklarını tamamlayan A-400M tipi uçağımız maske, dezenfektan ve tulum gibi tıbbi yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ne hareket etti."

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