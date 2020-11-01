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01.11.2020 - 13:54 | | DHA

Son dakika... MSB duyurdu! Kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Azerbaycan tarafından Ermenistan Ordusu'ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193 olduğu açıklandı.

Son dakika... MSB duyurdu! Kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Başarılı taarruz harekâtlarıyla Ermenistan Ordusu’ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu" denildi.

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