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07.07.2020 - 10:37 | | DHA

Son dakika... MSB duyurdu! PKK’lı bir terörist böyle teslim oldu

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri Aktütün'de PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Teslim olma görüntüleri paylaşılan terörist, babası ile telefonda görüştürüldü.

Son dakika... MSB duyurdu! PKK’lı bir terörist böyle teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor. Hakkâri Aktütün'de PKK'lı bir terörist, komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi" denildi.

BABASI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu anların görüntüsü de paylaşıldı. Görüntüde dağlık arazide güvenlik güçlerinin yanına doğru gelen teröriste, "Gel gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin" denildiği görüldü. Teslim olan teröriste daha sonra karargahta yemek ikram edilirken, telefonda babası ile de görüştürüldü. Teröristin babasını arayan komutanın, "Size güzel bir haber vermek için aradım. Oğlunuz geldi, sağ salim katıldı, vatanına, devletimizin şefkatli ellerine katıldı. Yanımızda sağlığı, sıhhati yerinde" diyerek, oğlunun teslim olduğu haberini verdi.

Teröristin babası ile konuşmasında ise, "Tamam, benim durumum iyidir. Askerlerin yanındayım. Zaten askerlerin yanındayım. Olursa çıktığım zaman görüşürüz baba" dediği görüldü. Teröristin babası ile bir kez daha konuşan komutan da, "Cemal bey; merak etme siz de sağ salim görüşeceksiniz" ifadesini kullandı.

 

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