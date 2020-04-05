Son dakika... MSB duyurdu! Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), son bir ay içinde yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda 80 teröristin etkisiz hale getirildiği, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 19 bin 203 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenli olarak yaptığı basın bilgilendirme toplantısına yönelik bir ilki gerçekleştirdi.

Corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında karargah ve birliklerin ziyaretçi girişlerine kapatılması nedeniyle toplantının görüntüleri, Bakanlık tarafından basın kuruluşlarıyla paylaşıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer tarafından yapılan bilgilendirmede, TSK'nın kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü ile 83 milyonun huzur ve güvenliğini her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumaya devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının, corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik diğer kurumlarla koordineli olarak ciddi ve güçlü tedbirler aldığını ifade eden Denizer, Bakanlık bünyesinde planlama, koordinasyon ve yönetim fonksiyonlarını icra etmek üzere 24 saat esasına göre çalışan "Covid -19 Mücadele Merkezinin (COMMER)" kurulduğunu hatırlattı.

Corona virüs salgınından özellikle harekat bölgesindekiler başta olmak üzere tüm personelin etkilenmemesi için her türlü tedbirin alındığını bildiren Denizer, şunları söyledi:

"Birlik ve kurumlarımızda sosyal hareketliliğin azaltılmasına ve sosyal mesafenin her kademede mümkün mertebe uzatılmasına gayret gösterilmekte, personelin sağlık durumu ve vücut ısısı yakından takip edilerek koruyucu eldiven/maske ve elbise kullanımı sağlanmakta, yaşam alanları ve araçlar düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Mevcut tedbirlere ilave olarak kronik hastalığı olan ve risk grubundaki personele idari izin verilmiş, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması esas alınmış, tüm garnizon dışı atama ve görevlendirme faaliyetleri durdurulmuş, yurt dışı geçici görevler ertelenmiş, görev dönüşleri uzatılmış, tüm tatbikatlarla yabancı ülke askeri gemilerinin liman ziyaretleri, tören, konferans, toplantı gibi geniş katılımlı faaliyetler ertelenmiş ya da iptal edilmiş, kabul-toplanma merkezlerinde personel değişiminde temas en alt seviyeye indirilmiştir.

Erbaş ve erlerin birliklere katılma süreçlerinde yapılan sağlık muayenelerinde bir semptom olmasa bile, 14 gün süreyle daha önce katılmış diğer personelle temas sağlamayacak şekilde ayrı bir yerde izole edilerek tedbiren gözetim altına alınması için gerekli tedbirler alınmıştır. Katılış muayenesinde belirti tespit edilenler ise il sağlık müdürlükleriyle koordine edilerek hastaneye sevk edilmekte, durumları takip edilmektedir."

TERHİS İŞLEMLERİ SIRASINDA UYGULANAN ÖNLEMLER

Albay Denizer, corona virüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükümlü erbaş/er, yedek subay ve astsubayların terhis işlemlerindeki uygulamalara da değinerek, şöyle konuştu:

"Terhis veya terhis maiyetinde kışlalardan ayrılacağı tarihten 14 gün önce birinci ayrıntılı ayrılış muayenesi yapılmakta, semptom görülmeyenler, diğer yükümlüler ile temas sağlamayacak şekilde son 14 gününü gözlem altında geçirmektedir. Bu sürecin sonunda kışladan ayrılacakları gün ikinci ayrıntılı ayrılış muayeneleri yapılarak semptom görülmemesi halinde kışladan ayrılmalarına izin verilmektedir. Semptom gözlenmeyen tüm yükümlülerin terhis işlemleri yasal ayrılış tarihlerinde gerçekleştirilmektedir. Semptom gözlenenlerin ise il sağlık müdürlükleri ile koordineli olarak 112 vasıtası ile hastaneye sevk edilmesi, sonrasında birlik komutanlıklarınca takibinin yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Terhis olan/terhis maiyetinde izne ayrılan yükümlülerin şehirlerarası seyahatleri için mülki amirler ile koordineli olarak gerekli tedbirler alınmaktadır."

Bunların yanı sıra birliklerdeki yemekhanelerde yoğunluğun azaltılması, personel arasındaki temasın asgariye indirilmesi için her türlü tedbirin alındığını, yatma ve ortak kullanım alanlarının seyreltilerek yeniden planlandığını belirten Denizer, personelin kalabalık ortamlarda bulunmaması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını, ortak kullanılan yer ve araçların dezenfekte edildiğini söyledi.

KORUYUCU SAĞLIK MALZEMESİ ÜRETİMİ

Hudut birliklerindeki önlemleri de aktaran Denizer, "Suriye harekat bölgelerinde görevli birliklerimizde ilk andan itibaren harekat alanlarına giriş ve çıkışların asgari ordu komutanının müsaadesi ile yapılmasına yönelik düzenleme yapılmış, böylece zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirilmiştir." dedi.

Alınan diğer önlemlere ilişkin de bilgi veren Denizer, salgınla mücadele kapsamında Bakanlığın milli imkan ve kabiliyetleri kullanılarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırdığını anlattı.