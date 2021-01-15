Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Hava Kuvvetleri Komutanı da katıldı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti.