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15.01.2021 - 17:12 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Hava Kuvvetleri Komutanı da katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı eğitime ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti.

80 yaşındaki kocasını öldüren 75 yaşındaki Nimet Akgün ilk kez konuştuAnkara'nın Mamak ilçesinde karısı ile engelli kızına şiddet uyguladığı iddia edilen 80 yaşındaki Ali A, 75 yaşındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
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