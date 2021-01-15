15.01.2021 - 17:12 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Hava Kuvvetleri Komutanı da katıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı eğitime ilişkin görüntüleri paylaştı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;
F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti.