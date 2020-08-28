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28.08.2020 - 16:26 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB'den Doğu Akdeniz açıklaması! Görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Doğu Akdeniz paylaşımı yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencilerinin Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden TCG Gelibolu ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiği bildirildi.

Son dakika... MSB'den Doğu Akdeniz açıklaması! Görüntüler paylaşıldı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3’üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etmiştir.

Son dakika... MSBden Doğu Akdeniz açıklaması Görüntüler paylaşıldı

Son dakika... MSBden Doğu Akdeniz açıklaması Görüntüler paylaşıldı


Son dakika... MSBden Doğu Akdeniz açıklaması Görüntüler paylaşıldı

Son dakika... MSBden Doğu Akdeniz açıklaması Görüntüler paylaşıldı

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