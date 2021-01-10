10.01.2021 - 12:05 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB'den flaş açıklama! 43 operasyonda 226 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, son 1 ayda yurt içinde ve yurt dışında terör örgütüne yönelik yürütülen 43 operasyonda 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Operasyonlar gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son 1 ayda yurt içinde ve yurt dışında 8’i büyük, 35’i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra etti. Operasyonlar neticesinde 226 terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek.
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