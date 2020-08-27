MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Müge Anlı'da kan donduran itirafı: Şiar'ı yakarak öldürmüşler…
ABONE OL
27.08.2020 - 10:57 |

Son dakika! Müge Anlı'da kan donduran itirafı: Şiar'ı yakarak öldürmüşler…

Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde annesi ve annesinin sevgilisiyle birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç geçtiğimiz Nisan ayında çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybetmişti. Gelen bir son dakika haberine göre; 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın ölümü ile ilgili kan donduran bir itiraf da sabah saatlerinde geldi. Müge Anlı canlı yayında kan donduran itirafı şu sözlerle duyurdu: Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürmüşler…

Son dakika! Müge Anlı'da kan donduran itirafı: Şiar'ı yakarak öldürmüşler…

Evde yanarak şüpheli bir şekilde can veren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın dosyası Müge Anlı'nın programına taşınmıştı. Talihsiz çocuğun babası oğlunun ölümündeki şüpheleri dile getirmişti. Televizyon programında çocuğun annesinin itirafları üzerine polis harekete geçti.

Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar Emanet’in canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunarak, “Hami, oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu” demişti. Bunun üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, stüdyoya gelerek canlı yayında hem anne Gülüzar’ı hem de sevgilisi Hami’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

‘SABAH SAATLERİNDE İLK İTİRAF GELDİ! YAKARAK ÖLDÜRMÜŞLER’

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından bu sabah Müge Anlı canlı yayında kan donduran olayla ilgili yeni açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürmüşler. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısına çok teşekkür ediyorum. İstanbul Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği de anında harekete geçti. Gülüzar ve Hami, burada gözaltına alınırken, Hami'nin annesi ve erkek kardeşi de Sakarya'da gözaltına alındı. Sorgu hala devam ediyor. Çocuk yangından 3 gün önce hastaneye gidildiği gün komaya girmiş. Bu ölümü açıklayamayacakları için benzinle evi yakmışlar. Adli tıp raporunda çocuğun ciğerlerinde karbonmonoksit çıkmış. Bu da çocuğun hayattayken eve atılıp, canlı canlı yakıldığının ispatı."

Berber koltuğunda sohbetin yerini 'akıllı önlük' aldıPANDEMİ sürecinde müşterisi azalan berberler, hijyen kuralları çerçevesinde en iyi hizmeti sunabilmek için farklı yöntemler geliştirdi. Tedbirler nedeniyle tıraş sırasında sohbeti en aza indiren berberler, müşterilerinin berber koltuğunda sıkılmaması için 'akıllı önlük' kullanmaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Navtex nedir, Navtex ilan etmek ne demek? Türkiye'den yeni hamle...

Navtex nedir, Navtex ilan etmek ne demek? Türkiye'den yeni hamle...

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

Sosyal medyadan hasta köpeği sahiplendi mahkemelik oldu

Sosyal medyadan hasta köpeği sahiplendi mahkemelik oldu

Sıradaki Haber