Son dakika! Müge Anlı'da korkunç detayı çilingir anlattı: Gördüklerimden sonra uyuyamadım!

Eskişehir'de dün bir aile katledildi. Yakınlarının ulaşamadığı Emel Tokkal, İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları A.D.T, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Müge Anlı canlı yanında ise korkunç 3'lü infazla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Katil zanlısının, İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan çocuğu Buğra isimli kişi olabileceği iddia edildi

ÇİLİNGİR ANLATTI

Eskişehir'de dün baba, anne ve 4 yaşındaki çocuklarının ölü bulunduğu olayda, polis ekipleri gözetiminde evin kapısını açan çilingir Ahmet Boz, gördüğü dehşeti anlattı.

Yaşananları anlatan Boz, dün 13.45 sıralarında iki arkadaşın kendisine geldiğini anlattı. Kızı, annesine ulaşamadığını, evlerinin kapısını açmasını istediğini anlatan Ahmet Boz, "Ben o kapıyı açarım, ancak polis gelmeden açamam dedim. Ben 155'i aradım. Polisler kayıt açılmasını istedi. Kızı kayıt açtı. Sonra polisler geldi. Uzun uzun zile bastık. Kapıda zorlama yoktu. Önce zehirlendiler ya da tatile gittiler sandık. Kapıyı biraz zorlanarak açtık. Kapıyı açınca ilk önce İlkay abinin cesedini gördüm. Kapının orada yerde yatıyordu zaten. Yakınları girmek istedi. Buna engel oldum. Yerlerdeki kanlar kuruydu. Akşam 8 gibi Doruk durmamış. Komşudan tablet almışlar. Yenge hanım lahmacun istemiş. Doruk'un vücudu tanınmaz halde.

Gece uyuyamadım. İlkay abinin ilk eşindeki oğlu ile sıkıntıları vardı. Cinnet geçiren biri kendine o kadar zarar veremez. Bence bu olay bir cinayet. Ben bu zamana kadar böyle bir olay görmedim. İlkay abi kapı girişinde Emel abla ve Doruk salonda yerdeydi. Evin her yeri kandı. İçerde bayağı bir arbede yaşanmış. İçerideki odalardan kapının biri kırıktı" dedi.

"BU İNSANLIK DIŞI BİR DURUM"

Yaşanan olayın dehşet verici olduğunu belirten çilingir Ahmet Boz, "Burada bizle büyüyen bir çocuktu. O çocuğa yapan başkasına neler yapardı. O eve geçen hafta taşındılar. Karı, koca ve çocuk dükkana gelir, öyle eve giderlerdi. İlkay abi hep gülerdi. Maddi olarak herkes krizde. Sıkıntı yaşadığını biliyordum. Önceki eşinden olan oğlu ile sıkıntı yaşıyordu.

İlkay abi daha önce İzmir'de yaşıyordu. 6 yıl önce buraya taşınmış. Zaten bir gün önce de biz saat 11.00 sıralarında selamlaşmıştık. Akşam da 07.30 gibi dükkânı kapatıp eve gitmiş zaten. Eve yemek sipariş etmişler, evin girişinde yemekler vardı. Evin içi çok kötü haldeydi. Bu insanlık dışı bir durum. Hele ki çocuğa yapılan zulüm çok kötü. Doruk bizim dükkânın önünde bisiklete biner gezinirdi. Ben sabahlara kadar uyuyamadım. Bir anda çocuğu o halde gördüm. Anlatamam, anlatılacak gibi değil. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin" diye anlattı.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'de anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış bir şekilde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, öldürülenlerden anne Emel Tokkal'a, ilk evliliğinden olan kızı ulaşamayınca durumu Eskişehir'de bulunan arkadaşlarına haber verdi. Bunun üzerine eve gelen arkadaşları olaydan şüphelenerek çilingir çağırarak yardım istedi. Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir binanın 6. katındaki eve gelen çilingir, evi polis olmadan açmayacağını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte kapı açıldı.

CESEDİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Kapı girişinde telefoncu dükkânı olduğu öğrenilen baba İlkay Tokkal'ın (42) cesedi kanlar içinde bulundu. İçeri giren ekipler anne Emel Tokkal (41) ve 4 yaşındaki çocukları A.D.T.'nin cesedini ise oturma odasında buldu. Yapılan ilk belirlemelere göre üç kişinin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Üst düzey polis yöneticileri kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

EN SON DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE SİPARİŞ VERMİŞLER

Öte yandan ailenin apartmana yakın zamanda taşındığı öğrenildi. Çevre komşuları, dün öğle saatlerinde ailenin, verdiği siparişi kapıyı açarak aldığı belirtildi.

YAKINLARI BAYGINLIK VE FENALIK GEÇİRDİ

Haberi duyan aile yakınları olay yerine geldi. Burada acı haberi duyan bazı yakınları baygınlık ve fenalık geçirdi. Olay yerine şerit çekilmesinin ardından vatandaşlar meraklı gözlerle polis ekiplerini izleyerek yaşanan olayı merakla takip etti. Çok sayıda vatandaşın ise polis ekiplerinin 'Dağılın' uyarılarına aldırış etmeden cep telefonları ile görüntü ve fotoğraf almaya çalışması ise dikkat çekti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın intihar ya da cinayet olup olmadığı yapılacak incelemeler sonrasında belli olacak. Polis ekiplerinin apartman girişinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini ise incelemeye aldığı öğrenildi. Olayla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASINDA BELLİ OLACAK

Öte yandan, Eskişehir'de evlerinde öldürülmüş halde bulunan İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk'un incelemesi tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren detaylı araştırmanın ardından anne, baba ve çocuğun cansız bedeni otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.