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23.02.2021 - 17:40 |

Son dakika... Müge AnlÄ±'dan 10 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p olan Güldane Biçer'in kocasÄ± Osman Biçer'e zor soru!

CanlÄ± yayÄ±nda yaÅŸanan bir son dakika haberine gÃ¶re, MÃ¼ge AnlÄ±'da, 10 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p GÃ¼ldane BiÃ§er aranÄ±yor. CanlÄ± yayÄ±nda gÃ¼ndeme gelen GÃ¼ldane BiÃ§er davasÄ±nda, kadÄ±nÄ±n eÅŸi Osman BiÃ§er tarafÄ±ndan daha Ã¶nce dÃ¶vÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi. ÅžÃ¼pheli geceden sonra GÃ¼ldane BiÃ§erâ€™in bir daha gÃ¶rÃ¼lmemesi ise merak uyandÄ±rdÄ±.

Son dakika... Müge AnlÄ±'dan 10 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p olan Güldane Biçer'in kocasÄ± Osman Biçer'e zor soru!

MÃ¼ge AnlÄ±, 10 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p olan GÃ¼ldane BiÃ§er'in kocasÄ± Osman BiÃ§er'e sorduÄŸu sorularla esrarengiz olayÄ± aydÄ±nlatmaya bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±. MÃ¼ge AnlÄ± GÃ¼ldane BiÃ§er eÅŸi tarafÄ±ndan mÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼? 17 EylÃ¼l 2011 gÃ¼nÃ¼nden beri nerede olduÄŸu bilinmeyen GÃ¼ldane BiÃ§er'in eÅŸi Osman BiÃ§er o gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± pazardan saat 15.00 civarÄ± ayrÄ±lÄ±p eve erken dÃ¶nmesi ÅŸÃ¼pheleri Ã¼zerin Ã§ekti.

Son dakika... MÃ¼ge AnlÄ±dan 10 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p olan GÃ¼ldane BiÃ§erin kocasÄ± Osman BiÃ§ere zor soru

16 EylÃ¼l akÅŸamÄ± evlerinin kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§alan ev sahibi GÃ¼ldane'nin onun telefonundan baÅŸka erkeklerle konuÅŸtuÄŸunu ve daha sonradan onun telefonunu geri aradÄ±klarÄ± iÃ§in rahatsÄ±z olduÄŸunu evini boÅŸaltmalarÄ±nÄ± istediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸ. ÅžÃ¼pheli geceden sonra GÃ¼ldane BiÃ§er'in bir daha gÃ¶rÃ¼lmemesi merak ediliyor.

Ã–te yandan Osman BiÃ§er, eÅŸi olmayÄ±nca hemen kayÄ±npederini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KÄ±z kardeÅŸ Melek ise Osman'Ä±n kayÄ±npederini deÄŸil 2 gÃ¼n sonra kendisini arayÄ±p haber verdiÄŸini sÃ¶yledi.

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Son dakika... MÃ¼ge AnlÄ±dan 10 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p olan GÃ¼ldane BiÃ§erin kocasÄ± Osman BiÃ§ere zor soru

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Bariyerlere saplanan otomobil dik durduKocaeli'nin KandÄ±ra ilçesinde, bariyere çarparak dik duran otomobilin sürücüsü yaralandÄ±. SÄ±kÄ±ÅŸan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduÄŸu yerden çÄ±karÄ±ldÄ±.
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