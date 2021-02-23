MÃ¼ge AnlÄ±, 10 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p olan GÃ¼ldane BiÃ§er'in kocasÄ± Osman BiÃ§er'e sorduÄŸu sorularla esrarengiz olayÄ± aydÄ±nlatmaya bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±. MÃ¼ge AnlÄ± GÃ¼ldane BiÃ§er eÅŸi tarafÄ±ndan mÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼? 17 EylÃ¼l 2011 gÃ¼nÃ¼nden beri nerede olduÄŸu bilinmeyen GÃ¼ldane BiÃ§er'in eÅŸi Osman BiÃ§er o gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± pazardan saat 15.00 civarÄ± ayrÄ±lÄ±p eve erken dÃ¶nmesi ÅŸÃ¼pheleri Ã¼zerin Ã§ekti.

16 EylÃ¼l akÅŸamÄ± evlerinin kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§alan ev sahibi GÃ¼ldane'nin onun telefonundan baÅŸka erkeklerle konuÅŸtuÄŸunu ve daha sonradan onun telefonunu geri aradÄ±klarÄ± iÃ§in rahatsÄ±z olduÄŸunu evini boÅŸaltmalarÄ±nÄ± istediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸ. ÅžÃ¼pheli geceden sonra GÃ¼ldane BiÃ§er'in bir daha gÃ¶rÃ¼lmemesi merak ediliyor.

Ã–te yandan Osman BiÃ§er, eÅŸi olmayÄ±nca hemen kayÄ±npederini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KÄ±z kardeÅŸ Melek ise Osman'Ä±n kayÄ±npederini deÄŸil 2 gÃ¼n sonra kendisini arayÄ±p haber verdiÄŸini sÃ¶yledi.

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