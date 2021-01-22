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22.01.2021 - 13:45 |

Son dakika... Müge Anlı'nın programında Alime Toprak itiraf etti! Kocamı ben öldürdüm

Müge Anlı’nın programında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Mersin'de muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Canlı yayında her şeyi itiraf eden Alime Toprak, “Çocuklarımı korumak istedim” dedi.

Son dakika... Müge Anlı'nın programında Alime Toprak itiraf etti! Kocamı ben öldürdüm

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Mersin Anamur’da 31 Ağustos günü çalıştığı serada öldürülen 44 yaşındaki Ali Toprak’ın cinayetini araştırıyordu. Stüdyosunda öldürülen adamın karısı Alime Toprak ve yakınlarını ağırlıyordu.

Cinayet günü birlikte çalıştıkları muz serasına gittiklerini anlatan Alime Toprak; “Ben çalıştığımız diğer seraya su almaya gitmiştim. Geldiğimde öldürülmüştü” dedi. Ancak Müge Anlı’nın ulaştığı güvenlik kameralarında olayın yaşandığı seradan hiç ayrılmadığı ortaya çıktı.

Son dakika... Müge Anlının programında Alime Toprak itiraf etti Kocamı ben öldürdüm

Müge Anlı’nın; “Varsa bir bildiğin, anlat” demesi üzerine daha fazla dayamayan eş, cinayeti itiraf etti. “Kocamı ben öldürdüm. O gün serada beni çok dövdü. Çocuklarıma da zarar vermek istiyordu. Onları korumak için Ali’yi öldürdüm” dedi.

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