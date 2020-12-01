Son dakika... Müge Anlı'yı dehşet! Duyduğum en vahşi şey

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında korkunç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, henüz 6 aylık bir bebek diri diri tandırda yakıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur konusu ele alındı. Programın bir bölümünde Kerem Durur'un eşi Resime Dönmez hakkında ortaya atılan iddialar ise dehşete düşürdü.

"TANDIRA ATMIŞLAR... EVE GELDİĞİMDE DUMANLAR ÇIKIYORDU"

Programda, 14 çocuk babası Kerem Durur ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Durur’un evliyken ilişki yaşadığı Resime Dönmez açıklamalarda bulundu.

‘Doğurduğun çocuğu mezarlığa gömdüğün doğru mu değil mi?’ sorusuna yanıt veren Resime Dönmez, “Hangi çocuğu mezara gömmüşüm? Hani nerede?” diye konuştu. Dönmez, “6 aylık bebek ölmüş, tandıra girmiş. Ben evde değildim. Geldiğimde baktığımda dumanlar çıkıyordu. Tandıra atmışlar.” diye konuştu.

Müge Anlı’nın “6 aylık bebek tandıra nasıl gidecek?” sorusuna da yanıt veren Resime Dönmez, “Evde değildim. Beşik orada, tandır burada… Gidemez ki… 20 saat sonra geldim. Geldiğimde dumanlar çıkıyordu. Benim kayınbabamın kardeşi, yeğeni, gelini hepsi oradaydı.” dedi.

6 aylık bebeği tandıra kimin attığını bilmediğini iddia eden Resime Dönmez, “Geldim, kadını saçından çektim. ‘Çocuğumu tandıra sen attın.’ dedim, o da ‘Ben atmadım.’ dedi şeklinde konuştu.

Konuya açıklık getiren Müge Anlı, “Resime’nin Kerem Bey’den önceki eşinin kızı telefon hattımızda. Şunu anlatıyor; biz evdeydik. Çocuk 6 aylıktı, beşikte duruyordu. Evin içinde de tandır vardı. Kayınbabamda beni eşeğe göndermişti. Eve geldiğimde tandır yanıyordu, benim bebeği de içinden çıkarmışlardı. Bebek tandırın içine düşmüş.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili canlı yayına telefonla Resime Hanım’ın eski eşinin kızı da şu ifadeleri kullandı:

“O Resime denen kadından her şey beklenir. Onun sorumsuzluğu yüzünden bunlar oldu. Neden 2 çocuğunu bırakıp gitti? Resime Hanım yalan söylüyor. Benim babam madem akıl hastasıydı neden evlendi onunla? Neden çocuk yaptı? Bebeğin tandıra atılması Resime Hanım’ın sorumsuzluğudur.” dedi.

Tandır cinayetiyle ilgili konuşan Halil Durur şunları söyledi:

“Ben öyle bir duyum aldım. Babama kaçmadan önce çocuğunu tandıra atıp yaktığını söyleyenler vardı. 40 yıl önce olan olay… Kocası sağken babama kaçtı bu kadın.”

Öte yandan, programın bugün yayınlanan son bölümünde Resim Dönmez'in Van Erciş'te bir çocuğunun da boğularak öldüğü ortaya çıktı.