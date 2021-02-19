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19.02.2021 - 22:21 | | AA

Son dakika! Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Muhammed Emin Saraç'ın vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi

Son dakika! Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti

Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir." denildi.

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Büyük alim, büyük muallim, ülkemizin nesillerine hocalık yapan, çok emek veren M. Emin Saraç Hocamız Dar-ı Beka'ya irtihal etmiş. Cenab-ı Hak rahmet etsin, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi Şentop, Saraç'ın ailesine, talebelerine, sevenlerine başsağlığı diledi.

Bakan Koca mesaj yayınladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi’nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan başsağlığı paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Fani alemden ebedi aleme irtihal eden kıymetli ilim insanı M. Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Merhum hocamızın mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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