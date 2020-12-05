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05.12.2020 - 10:53 |

Son dakika! Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı terörist canlı olarak yakalandı!

Gelen bir son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı olan terörist Diyarbakır'ın Lice kırsalında sağ olarak yakalandı. Teröristin, sorgusu tamamlandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun, PKK'nın 20 yıllık arşivinin ele geçirilmesi sonrası başlatıldığı da bildirildi.

Son dakika! Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı terörist canlı olarak yakalandı!

Sabah'ın haberine göre; Diyarbakır'ın Lice kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda, örgütün 20 yıllık gizli arşivi ele geçirildi. Arşivdeki bilgiler ve itirafçıların bilgileri ile başlatılan operasyonda 1 terörist yakalandı.

Yakalanan teröristin, örgütün elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı olduğu öğrenildi. R.G. isimli teröristin, örgüt elebaşlarından aldığı bilgileri Lice kırsalındaki teröristlere ilettiği, son durumu da terör elebaşlarına bildirdiği belirtildi.

R.G.'nin sıklıkla örgütün yapılandığı Kandil, Metina ve Zap'a gittiği, burada talimatları aldığı bildirildi.

Canlı olarak ele geçirilen teröristin vereceği bilgilerin PKK'nın dağ kadrosundaki çözülmesini daha da hızlandıracağı, farklı operasyonları başlatacağı belirtiliyor.

TUTUKLANDI

Karayılan ve Bayık'ın postacısı olarak bilinen R.G. sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyonun 13 Kasım'da yapıldığı, gizlilik açısından sonradan açıklandığı da öğrenildi.

 

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