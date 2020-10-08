Son dakika... Müslümanları aşağılayıcı paylaşımlar yapan kadına 8 yıl 9 ay hapis!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan sanık Mehtap B.’nin ifadesine de yer verilen iddianamede, sanığın söz konusu Twitter adresinin kendisine ait olduğunu kabul ettiği, paylaşımları kendisinin yaptığını söylediği anlatıldı. İddianamede sanığın aşağılama ve tahrik etme amacının olmadığını söylediği, yanlış anlaşıldığını öne sürerek suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.

Sanık Mehtap B.’nin paylaşımı “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama” suçunu işlediğinin anlaşıldığı iddianamede belirtildi. İddianamede sanık Mehtap B.’nin üzerine atılı suçu değişik zamanlarda da işlediği vurgulandı.

İddianamede sanık Mehtap B.’nin “Zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. Mehtap B.’nin yargılanması önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.