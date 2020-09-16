Son dakika: Muş'ta deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Ülkemizde 2020 yılı başından bu yana devam eden deprem dalgası halen sürüyor. Elazığ, Manisa, Bingöl ve Van gibi birçok ilde şiddetli depremler meydana geldi. Bu yıl içerisinde meydana gelen en şiddetli deprem olan Elazığ depreminin ardından onlarca kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralı halde hastanelere kaldırıldı. Günler sonra enkazın altından çıkarılanlar ve birçok mucize deprem bölgesinde yaşandı. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte ülkemizde meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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