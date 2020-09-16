16.09.2020 - 17:58 |
Son dakika: Muş'ta deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Muş'ta 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi gibi sorulara yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu. Deprem yerin 16 km derininde meydana geldi. İşte son depremler listesi...
Ülkemizde 2020 yılı başından bu yana devam eden deprem dalgası halen sürüyor. Elazığ, Manisa, Bingöl ve Van gibi birçok ilde şiddetli depremler meydana geldi. Bu yıl içerisinde meydana gelen en şiddetli deprem olan Elazığ depreminin ardından onlarca kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralı halde hastanelere kaldırıldı. Günler sonra enkazın altından çıkarılanlar ve birçok mucize deprem bölgesinde yaşandı. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte ülkemizde meydana gelen son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
35 derece sıcaklıkta eğitimAntalya'da özel harekat polisleri, 35 derece sıcaklıkta eğitim yaptı. 3 aşamalı eğitimde önce bir eve baskın yapan polisler, ikinci aşamada düşman unsurlarını etkisiz hale getirdi. Son aşamada ise 8 kişilik bir özel harekat timine düzenlenen saldırı, 2 özel harekat polisi tarafından dakikada 1200 mermi atan yerli ve milli 'FN' adlı uzun namlulu tüfekle geri püskürtüldü.