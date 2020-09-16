Son dakika... Muş'ta korkutan deprem

Muş'tan son dakika deprem haberi geldi. Korkut ilçesinde saat 17.48'de gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi de Muş'ta meydana gelen deprem ile ilgili de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. AFAD'ın açıkladığı verilerde depremin derinliğinin 16.24 km olarak bildirildi.



BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muş’un Korkut ilçesinde saat 17.48’de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.



MUŞ VALİSİ GÜNDÜZÖZ



Depremin meydana geldiği Muş'ta Valisiİlker Gündüzöz "Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Twitter'dan Muş'ta meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. AFAD yaptığı açıklamada, "Korkut ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verdi.