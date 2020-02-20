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20.02.2020 - 16:00 | | AA

Son dakika... NATOâ€™dan dikkat çeken â€˜Türkiyeâ€™ mesajÄ±!

NATO, sosyal medya hesabÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin ittifaka saÄŸladÄ±ÄŸÄ± katkÄ±larÄ± anlatan klip paylaÅŸtÄ±.

Son dakika... NATOâ€™dan dikkat çeken â€˜Türkiyeâ€™ mesajÄ±!

NATO'nun resmi Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan klipte, Muharip Jet Pilotu Esra Ã–zatay'Ä±n anlatÄ±mÄ±yla TÃ¼rkiye'nin ittifaka saÄŸladÄ±ÄŸÄ± farklÄ± katkÄ±lar aktarÄ±ldÄ±.

"NATO ortak deÄŸerlerden oluÅŸan bir ailedir. BarÄ±ÅŸ ve istikrar iÃ§in mÃ¼ttefiklerimizle birlikteyiz. TÃ¼rkiye NATO'dur. Biz NATO'yuz." mesajÄ±yla paylaÅŸÄ±lan klipte, TÃ¼rk gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine de yer verildi.

Klipte, Ã–zatay, "MÃ¼ttefikler olarak ortak deÄŸerleri paylaÅŸÄ±yoruz. Hem bu deÄŸerleri hem de birbirimizi korumak iÃ§in birlikte hareket ediyoruz. NATO'ya desteÄŸimiz TÃ¼rkiye'nin ittifaka katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1952 yÄ±lÄ±na dayanmaktadÄ±r. NATO gÃ¶rev ve harekatlarÄ±na en fazla katkÄ± saÄŸlayan Ã¼lkelerden biriyiz. Ä°ttifaktaki ilk kadÄ±n jet pilotu Leman Bozkurt AltÄ±nÃ§ekiÃ§'in TÃ¼rk olmasÄ±ndan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandÄ±.

Her NATO Ã¼yesinin eÅŸit derecede sÃ¶z hakkÄ± olduÄŸuna dikkat Ã§ekilen klipte, kararlarÄ±n birlikte alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§izildi ve "Birlikte daha gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼z ve gÃ¼vendeyiz." mesajÄ± verildi.

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Son dakika... NATOâ€™dan dikkat Ã§eken â€˜TÃ¼rkiyeâ€™ mesajÄ±

Ä°ranâ€™da halk can alan yeni tip koronavirüsten endiÅŸeliÄ°ranâ€™Ä±n Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan Tahranâ€™da vatandaÅŸlar, vakanÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe duyuyor ve maskeyle geziyor.
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