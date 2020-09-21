21.09.2020 - 07:02 | | AA
Son dakika... Niğde'de korkutan bir deprem daha
Gelen son dakika haberine göre, Niğde'de yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası sabah da korkutan başka bir deprem daha oldu. Bor ilçesinde meydana gelen deprem saat 06.37 sıralarında 4.1 olarak meydana geldi.
Niğde'nin Bor ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.37'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,03 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.