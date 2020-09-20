Son dakika! Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ''Şu ana kadar bize ulaşan can ve mal kaybı yok'' açıklamasında bulundu. AFAD, Niğde'de herhangi bir olumsuzluk olmadığına dair açıklama yaptı. Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz da "Bize herhangi bir şey ulaşmadı. Sorup öğrenmeye çalışıyorum" dedi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Büyük deprem değil ama kırsal kesimdeki yapılarda bazı hasarlar olabilir." dedi.
Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.
AFAD: OLUMSUZLUK YOK
AFAD Başkanlık Twitter'dan, "Geçmiş olsun Niğde. Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki "deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.
Geçmiş olsun Niğde.— A F A D (@AFADBaskanlik) September 20, 2020
Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
ŞÜKRÜ ERSOY'DAN AÇIKLAMA
Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter'dan depremle ilgili açıklama yaptı. Şükrü Ersoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bu Fay Şereflikoçhisar'dan Bor'a kadar uzanan Tuzgölü Fayının en güney ucunda. Bu zonun aktifliği konusunda hayli tartışıma vardı. Kandilli bu depremi M5.4 olarak verdi. Büyük deprem değil ama kırsal kesimdeki yapılarda bazı hasarlar olabilir.
Bu Fay Şereflikoçhisar'dan Bor'a kadar uzanan Tuzgölü Fayının en güney ucunda. Bu zonun aktifliği konusunda hayli tartışlma vardı. Kandilli bu depremi M5.4 olarak verdi. Büyük deprem değil ama kırsal kesimdeki yapılarda bazı hasarlar olabilir https://t.co/wn3Vph65E2— Prof Dr Şükrü Ersoy (@sukruersoyYTU) September 20, 2020