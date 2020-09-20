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20.09.2020 - 22:35 |

Son dakika! Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ''Şu ana kadar bize ulaşan can ve mal kaybı yok'' açıklamasında bulundu. AFAD, Niğde'de herhangi bir olumsuzluk olmadığına dair açıklama yaptı. Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz da "Bize herhangi bir şey ulaşmadı. Sorup öğrenmeye çalışıyorum" dedi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Büyük deprem değil ama kırsal kesimdeki yapılarda bazı hasarlar olabilir." dedi.

Son dakika! Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

Son dakika Niğdede 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD: OLUMSUZLUK YOK

AFAD Başkanlık Twitter'dan, "Geçmiş olsun Niğde. Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki "deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.

ŞÜKRÜ ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter'dan depremle ilgili açıklama yaptı. Şükrü Ersoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

Bu Fay Şereflikoçhisar'dan Bor'a kadar uzanan Tuzgölü Fayının en güney ucunda. Bu zonun aktifliği konusunda hayli tartışıma vardı. Kandilli bu depremi M5.4 olarak verdi. Büyük deprem değil ama kırsal kesimdeki yapılarda bazı hasarlar olabilir.

 

Niğde'de 5.1 büyüklüğünde depremAFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok çevre ilden hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter'dan depremle ilgili açıklama yaptı.
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