Son dakika! Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

AFAD: OLUMSUZLUK YOK

AFAD Başkanlık Twitter'dan, "Geçmiş olsun Niğde. Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki "deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Geçmiş olsun Niğde.



Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. — A F A D (@AFADBaskanlik) September 20, 2020

ŞÜKRÜ ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter'dan depremle ilgili açıklama yaptı. Şükrü Ersoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu Fay Şereflikoçhisar'dan Bor'a kadar uzanan Tuzgölü Fayının en güney ucunda. Bu zonun aktifliği konusunda hayli tartışıma vardı. Kandilli bu depremi M5.4 olarak verdi. Büyük deprem değil ama kırsal kesimdeki yapılarda bazı hasarlar olabilir.