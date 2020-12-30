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30.12.2020 - 17:59 | | AA

Son dakika! Nimet Abla Gişesi'ne akın var! Kuyruğun sonu yok

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları kapsamında yılbaşını bu yıl evlerinde karşılayacak vatandaşlar, Eminönü'ndeki iş yerlerinden alışveriş yaptı. Eminönü'de Nimet Abla Gişesi önünde kuyruk oluştu.

Son dakika! Nimet Abla Gişesi'ne akın var! Kuyruğun sonu yok
Son dakika! Nimet Abla Gişesi'nde büyük yoğunluk
Son dakika! Nimet Abla Gişesi'nde büyük yoğunluk
Son dakika! Nimet Abla Gişesi'nde büyük yoğunluk
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Yılbaşı alışverişi yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği bölgelerden Eminönü ve Mısır Çarşısı, hareketli günlerinden birini yaşıyor. Özellikle kuruyemiş ve hediyelik eşya satılan dükkanlarda yoğunluk dikkati çekiyor.

NİMET ABLA GİŞESİ ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU

Milli Piyango İdaresinin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 100 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar da Nimet Abla Gişesi'nin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Salgın nedeniyle maske, mesafe kuralının uygulandığı kuyrukta, güvenlik görevlileri vatandaşları sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

BÜYÜK İKRAMİYE HAYALLERİ

Kuyrukta bekleyen vatandaşlardan Mesut Bağdat büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde parayı önce çocuklarına harcayacağını, bir bölümüyle de hayır yapacağını söyledi.

Özel bir üniversitede mimarlık öğrenimi gören Ece Demiral, ikramiyeyi eğitimi için harcayacağını ve yurt dışına gitmeyi istediğini dile getirdi.

Güvenlik görevlisi Hakan Taşova, her yıl şansını denediğini belirterek, "Deniyoruz ama çıkmıyor. Bu sene de çıkacağını düşünmüyorum ama yine de kuyruğa girdim ve şansımı denemek istiyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu koronadan kurtulmuş bir yıl diliyorum." diye konuştu.

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Emekli İbrahim Çınar da uzun kuyruklara rağmen beklediğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Umutsuz insan olmaz hayalle ve umutla yaşıyoruz. 100 milyon çıkacağını hayal etmiyorum ama en azından çıkarsa herkesin yaptığı gibi yaşam süreceğiz. Hayal ettiğimiz çok şey var. Çocuklarıma ev ve araba almak. Geri kalanı da hayır kurumlarına, kız çocuklarının eğitimine harcamayı düşünüyorum. İnşallah 2021 yılını 2020 gibi yaşamayız. Daha güzel günler görürüz."

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