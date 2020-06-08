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08.06.2020 - 09:50 | | AA

Son dakika: Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı

Son dakika haberi...  TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı.

Son dakika: Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı

Dükel ve Yıldız'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "siyasal ve askeri casusluk" kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. 

TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde bulundukları öğrenildi.

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