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21.09.2020 - 09:15 | | DHA

Son dakika... Okul servislerine koronavirüs denetimi!

Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte polis ekipleri de okul servislerinde denetimlerde bulundu. Servis şoförleri koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip araçlar kontrol edildi.

Son dakika... Okul servislerine koronavirüs denetimi!

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında okul servislerinde denetimlerde bulundu. Dolmabahçe Meydan'da da polis ekipleri okul servislerinde denetledi. Durdurulan servislerde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan, maske ve ateş ölçer olup olmadığı kontrol edildi.

Servis şoförleri de trafik polisleri tarafından yönetmelik kapsamından bilgilendirildi.

Bir servis şoförü, "Temizlik konusunda aracımda maske var, devletin talimatlarına harfiyen yerine getiriyoruz. Araçta dezenfektan var, ayrıca burada yedek dezenfektan var. Ekstra bir talimat gelirse onları da yerine getiririz" diye konuştu.

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