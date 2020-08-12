Son dakika... Okullar açılacak mı? Toplantı başladı, açıklama yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı.

Toplantıda, Kurban Bayramı tatili döneminin vaka sayılarına etkisi, vakaların artma eğilimindeki iller ve ağır hastaların durumu ile tedavi protokolleri ve aşı geliştirme çalışmaları ele alınacak.

Bakan Koca'nın başkanlığındaki toplantıda, okulların açılmasına ilişkin son durum da görüşülecek.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından 16 Mart 2020'de okullar kapatılmış ve uzaktan eğitime geçilmişti.

MEB DÜN DUYURMUŞTU!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da dün akşam yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme nihai aşamada. Bilim Kurulu toplantısında alınacak karar, kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

Edinilen bilgiye göre, okulların açılış takvimini belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm hazırlıklarını tamamladı. Bakanlık tarafından normal yüz yüze eğitim modeli, seyreltilmiş yüz yüze eğitim modeli ve uzaktan eğitim gibi başlıklardan oluşan farklı senaryolar, Bilim Kurulu’na sunulmak üzere raporlandı. Yetkililer, MEB’in Bilim Kurulu’nun kararı doğrultusunda adım atacağını kaydetti.