06.08.2020 - 10:49 | | DHA
Son dakika! 'Okullar açılmalı mı?' sorusuna Bakan Selçuk'tan cevap!
Gelen bir son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, 'Okullar açılmalı mı?' tartışmalarına yanıt verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım."
Ukraynalı Model Daria Kyryliuk savcılıkta ifade verdiİzmir’in Çeşme İlçesi'nde eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile erkek arkadaşı Baran Güneş, Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade verdi. SEGBİS'le bağlanarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade veren Kyryliuk ve Güneş güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.