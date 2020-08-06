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06.08.2020 - 10:49 | | DHA

Son dakika! 'Okullar açılmalı mı?' sorusuna Bakan Selçuk'tan cevap!

Gelen bir son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, 'Okullar açılmalı mı?' tartışmalarına yanıt verdi.

Son dakika! 'Okullar açılmalı mı?' sorusuna Bakan Selçuk'tan cevap!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım."

Son dakika Okullar açılmalı mı sorusuna Bakan Selçuktan cevap

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