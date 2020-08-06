06.08.2020 - 10:49 | | DHA
Son dakika! 'Okullar açılmalı mı?' sorusuna Bakan Selçuk'tan cevap!
Gelen bir son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, 'Okullar açılmalı mı?' tartışmalarına yanıt verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım."