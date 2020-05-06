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20.10.2020 - 14:17 |

Son dakika: Okullar ne zaman açılacak 2020? 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak? İşte son ayrıntılar...

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz mart ayında uzaktan eğitime geçilmişti. 21 Eylül ayında ise 1.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Daha sonra ise kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte bazı sınıflar okula gitmeye başladı. Peki 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak? İşte okullarla ilgili son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Okullar ne zaman açılacak 2020? 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak? İşte son ayrıntılar...

Okulların açılma tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. 1,2,3,4,8 ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Diğer sınıfların okula başlayacağı tarih ise araştırılıyor. 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak 2020?

O SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

2,3,4,8 VE 12.sınıflar 12 Ekim 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başladı.

5,6,7,9,10 VE 11.SINIFLARA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun üniversitede yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine şu açıklamayı yaptı; "Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'ndan İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesaj gönderdi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız" dedi ve ekledi: "Fitneye düşmeyeceğiz, kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz." Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Erdoğan, "Macron'un başını çektiği girişimlerin gayesi İslam ile hesaplaşmaktır" diye konuştu.
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