21.10.2020 - 11:33 |
Son dakika okullar ne zaman açılıyor, 2 Kasım'da mı? 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak?
Okulların açılması ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrencilerin gündemin yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz mart ayında uzaktan eğitime geçilmişti. 21 Eylül ayında ise 1.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Daha sonra ise kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte bazı sınıflar okula gitmeye başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okullar ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sınıflar için verdiği tarih...
Okulların açılma tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. 1,2,3,4,8 ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Diğer sınıfların okula başlayacağı tarih ise araştırılıyor. 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak 2020?
O SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
2,3,4,8 VE 12.sınıflar 12 Ekim 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başladı.
5,6,7,9,10 VE 11.SINIFLARA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
'Ortaokul'da 5. lisede ise 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım'da başlatıyoruz.' açıklamasını yaptı.
Döviz bürosu gibi dilenci! Paraları markette sayarken yakalandıAntalya’da iki ayağı şiş ve yaralı şekilde kısa süre içinde dilenerek topladığı içinde yabancı paraların da bulunduğu paraları bir markette sayarken kameralara yakalanan dilenci zabıtadan kaçamadı. Dilenirken kambur rolü yapan ancak zabıta aracında ayakta giden dilenci, tepki gösteren vatandaşa "Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor, sen kim oluyorsun" dedi.