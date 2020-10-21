Son dakika okullar ne zaman açılıyor, 2 Kasım'da mı? 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılma tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. 1,2,3,4,8 ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Diğer sınıfların okula başlayacağı tarih ise araştırılıyor. 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak 2020?

O SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

2,3,4,8 VE 12.sınıflar 12 Ekim 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başladı.

5,6,7,9,10 VE 11.SINIFLARA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

'Ortaokul'da 5. lisede ise 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım'da başlatıyoruz.' açıklamasını yaptı.