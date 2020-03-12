Son dakika | Okullara corona virüs tatili! Bakan Selçuk detayları anlattı

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim başlayacak.

Ülke genelindeki tüm okulların Nisan ayındaki ara tatilin öne alınarak, pazartesiden itibaren 1 hafta tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Tüm dünyaya örnek olan ülkemiz, uzaktan öğrenme sistemi ile özel olarak hazırlanan televizyon ve internet ders programları ile hazırdır. 16-30 Mart arasındaki 2 haftalık tatilde öğrencilerin evlerinde dinlenmesini rica ediyoruz.

Elazığ depremi sonrasında büyük kolaylık sağlayan bu ağ, bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek eğitim evlere taşıyacak.

İnternet üzerinden ve TRT aracılığı ile öğrenciler sunulacak.

Uzaktan eğitim ile ilgili olarak tüm ayrıntılar hazır hale getirildi.



Dersler yeniden yapılandırılacak.



Öğrenciler istedikleri tempoda derslerine devam edebilirler.



Bu uygulama sona erdiğinde yüz yüze telafi programları uygulanacak.



EBA'dan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, öğretmenleriyle iletişim kurmaya devam edecektir.



Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır.



Bakanlık tedbirleri 3 aşamada hayata geçirdi.



Tedbirleri fazlası ile almış durumdayız. Senaryolarımız hazır. Tüm toplumun desteğini bekliyoruz.

Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak.



Eğitim Bilişim Ağı tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak.



Mevcut kanallardan değil, yeni bir iki kanal üzerinden eğitim verilecek. 24 saatlik, yarım günlük gibi belirli programları yapılmış bir plan dahilinde.



Hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde önlemlerimizi aldık.



Pazar günü öğretmenlerimiz için yapılacak sınav için bir iptal söz konusu değil.



Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşler koronavirüs önlemleri kapsamında tatil.



Sadece 11 ve 12. sınıflar dahil değil, diğer sınıfların tamamı buradan eğitim alabilirler.











