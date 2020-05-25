Son dakika... Oltu Çayı'nda sel! Bir iş makinası suların içinde kaldı

Birkaç gündür etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Oltu’da Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hibe seralara sel suları doldu, yaklaşık 40 bin dönüm ekili arazi zarar gördü. Olur Ormanağzı Köyü Merkez mahallesindeki köprüyü ise sel götürdü. Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan zarar gören mahalleleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olur Yeşil Bağlar mahallesindeki çiftçiler, “Sulama arkının bendini iyi yapmadılar o yüzden ekili arazilerimiz sular altında kalıyor. Devletten yardım istiyoruz” şeklinde konuştular.