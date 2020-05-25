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25.05.2020 - 17:35 | | İHA

Son dakika... Oltu Çayı'nda sel! Bir iş makinası suların içinde kaldı

Erzurum’da etkili olan sağanak yağmur sonrası Oltu çayında sel meydana geldi. Özel sektöre ait bir iş makinası sel sularının içinde kalırken, Oltu-Olur ilçelerinin Oltu çayı Havzasındaki yerleşim yerlerindeki ekili alanlar zarar gördü.

Birkaç gündür etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Oltu’da Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hibe seralara sel suları doldu, yaklaşık 40 bin dönüm ekili arazi zarar gördü. Olur Ormanağzı Köyü Merkez mahallesindeki köprüyü ise sel götürdü. Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan zarar gören mahalleleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olur Yeşil Bağlar mahallesindeki çiftçiler, “Sulama arkının bendini iyi yapmadılar o yüzden ekili arazilerimiz sular altında kalıyor. Devletten yardım istiyoruz” şeklinde konuştular.

Oltu Çayı'nda selErzurum’da etkili olan sağanak yağmur sonrası Oltu çayında sel meydana geldi. Özel sektöre ait bir iş makinası sel sularının içinde kalırken, Oltu-Olur ilçelerinin Oltu çayı Havzasındaki yerleşim yerlerindeki ekili alanlar zarar gördü.
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