Son dakika! Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti

İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu (52), yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Alınan bilgiye göre, Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Döngeloğlu'nun durumu ağırlaştı.



Yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybeden Döngeloğlu'nun cenaze töreniyle ilgili bilgilerin gün içinde belirleneceği öğrenildi.

Acı haberi ilk olarak Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu resmi sosyal medya hesabından verdi.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Kartoğlu, "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn... Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu hocamız Başakşehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Muhterem hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜL'DEN TAZİYE

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciûn. Ömer Döngeloğlu Hoca, tedavi gördüğü hastanede rahmet-i Rahman'a kavuşmuş. İyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

KARATAŞ DOĞRULADI

Döngeloğlu'nun vefatını, İlahiyatçı Mustafa Karataş hesabından "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn Allah rahmet etsin. Ömer Döngeloğlu hocamız vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun" ifadeleriyle paylaştı.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

1968 doğumlu olan Ömer Döngeloğlu İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmekteydi.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu evli ve beş çocuk babasıydı.