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28.05.2020 - 14:44 | | AA

Son dakika... Ordu'da panik! 100 metre alanda gaz sızıntısı yaşandı

Gelen bir son dakika haberine göre, Ordu'nun Ünye ilçesinde yürütülen sıcak asfalt çalışması sırasında doğal gaz borusunun hasar görmesi sonucu yaklaşık 100 metre alanda gaz sızıntısı yaşandı.

Son dakika... Ordu'da panik! 100 metre alanda gaz sızıntısı yaşandı

Büyükşehir Belediyesinin ilçe merkezinde yürüttüğü sıcak asfalt çalışması sırasında Kaledere Mahallesi Büyük Cami Caddesi ile Niksar Caddesi'nin kesiştiği noktada doğal gaz borusu yarıldı.

Bölgede yoğun şekilde gaz sızıntısı yaşanırken, gaz kokusu çevrede yaklaşık 100 metre alanda hissedildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolu iki taraflı ara yollarla birlikte kapatarak emniyet şeridine aldı, araç trafiğini durdurdu.

Gaz sızıntısının yaşandığı bölgede iş yerleri ise boşaltıldı.

Doğal gaz firması ekipleri, sızıntının yaşandığı yere gelerek önlem aldı.

Değirmende üretilen tahin için sıraya giriyorlarŞırnak’ın Cizre ve Silopi ilçeleri arasından geçen uluslararası İpek Yolu üzerinde kurulan değirmeninde öğütülen susamlardan tahin üretiliyor. Nerdüş Deresinden açılan kanaldan getirilen suyla çalıştırılan değirmenden üretilen tahinler, yol kenarında satılıyor.
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