25.08.2020 - 12:47 | | DHA
Son dakika... Ortak devriye sırasında patlama! Bakanlık açıkladı: Bölge ateş altına alındı
Gelen son dakika açıklamasına göre Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'de gerçekleştirilen Birleşik Kara Devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucunda 1 aracın hafif hasar gördüğünü açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlibdeki M4 karayolunda icra edilen 26ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.
Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Tarım ilacı içerek intihara kalkıştıSivas’ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyünde, köpeğe tecavüz ederken yakalandıktan sonra tarım ilacı içerek intihar teşebbüsünde bulunan Şükrü B.'nin (75) köylüleri, psikolojilerinin bozulduğunu söyleyerek, "Köpeğe tecavüz eden bir kişiyle yaşamak istemiyoruz" dediler. Psikolog Arzu Somay da "Bu kişi düzelmeyecek, düzelmemesinin altında psikolojik ve nefsi boyutta yaşadığı sıkıntılar yatıyor. Ama bizlerin, toplumun psikolojisi bozuluyor. Suçlarının cezasını çekmeleri lazım" dedi.