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03.06.2020 - 02:34 | | AA

Son dakika | Osmaniye'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika bilgisine göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Osmaniye'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 29 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Son dakika | Osmaniyede 4.0 büyüklüğünde deprem

 

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