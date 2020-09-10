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10.09.2020 - 12:13 |

Son dakika! ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS soru ve cevapları açıklaması...

KPSS soru ve cevaplarının neden erişeme açılmadığı adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Soru ve cevaplara ulaşmak isteyen binlerce kişi sürekli olarak ÖSYM'nin sitesini arşınlıyor. Akıllardaki soru: KPSS soru ve cevapları bugün açıklanır mı?

Son dakika! ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS soru ve cevapları açıklaması...

KPSS soru ve cevapları yıllardır 2 gün içnde açıklanırdı. Fakat son sınavda süre bir hayli uzadı. Adaylar sosyal medya üzerinden soru ve cevapların bir an önce açıklanması talebinde bulunurken bugün yine gözler ÖSYM'de olacak. Peki herhangi bir duyur geldi mi?

ÖSYM BAŞKANI'NDAN KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter'den son dakik açaıklaması yaptı. Başkan Aygün adaylara şöyle seslendi:

Değerli KPSS Adaylarımız,

Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.

KPSS DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

 

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