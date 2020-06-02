Son dakika! Özel okullar 15 Ağustos'tan itibaren yüz yüze telafi eğitimlerine başlayacak! Bakanlık detayları açıkladı

ANKARA - Milliyet

Milli Eğitim Bakanlığı özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu. MEB yaptığı açıklamada, "15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlenmiştir. Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak “en az üç hafta” olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecektir." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın ayrıntıları şu şekildedir: