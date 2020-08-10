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10.08.2020 - 15:07 |

Son dakika... Pamukkale Üniversitesi rektörü Hüseyin Bağ hakkında karar

Son dakika haberi... YÖK, Pamukkale Üniversitesi rektörü Hüseyin Bağ hakkında görevden uzaklaştırma kararı verdi.

Son dakika... Pamukkale Üniversitesi rektörü Hüseyin Bağ hakkında karar

Son dakika gelen habere göre; YÖK, Pamukkale Üniversitesi rektörü Hüseyin Bağ hakkındaki kararını açıkladı. Bağ'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Prof. Dr. Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu raporunun görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek, Rektör Prof. Dr. Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle rektör hakkında soruşturma başlatmıştı.

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