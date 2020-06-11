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11.06.2020 - 17:36 | | DHA

Son dakika... Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Isparta'da park halindeki otomobilin içinde Emrah M. ölü bulundu. Yapılan incelemede otomobilin birkaç metre ilerisindeki otluk alanda da tabanca bulundu.

Son dakika... Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Olay, saat 12.00 sıralarında Isparta Binbirevler Mahallesi 243 Cadde yolunda meydana geldi. 07 TC 150 plakalı otomobilin bir süredir aynı noktada park halinde olduğunu ve içinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üzerinden Emrah M.'ye ait kimlik çıkan cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekiplerince otomobilin yakınlarında yapılan incelemede birkaç metre ilerde de otluk alanda tabanca bulunduğu öğrenildi.

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