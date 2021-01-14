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14.01.2021 - 07:47 |

Son dakika... Paylaşımı 'pes' dedirtti! Utanmadan hala...

Organize silahlı suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddiasıyla yargılanan Adnan Oktar’a 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilmesinin ardından Instagram’da 91 bin takipçisi olan ‘kedicikTülay Kumaşçı’nın paylaşımı gündem oldu.

Son dakika... Paylaşımı 'pes' dedirtti! Utanmadan hala...

Sosyal medya hesabından Adnan Oktar ile olan fotoğrafını paylaşan Kumaşçı, fotoğrafın altına övücü sözler yazıp “Kim bilir tahliyeleri nasıl muhteşem olacak. Heyecanla bekliyorum” dedi. Kumaşçı’nın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. Davanın müşteki avukatı Eser Çömlekçioğlu, müvekkili Özkan Mamati’yi temsilen suç duyurusu yaptı. Hürriyet gazetesinden Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre, Çömlekçioğlu, “9’u çocuk 35 kadına yönelik cinsel saldırı, FETÖ’ye yardım gibi çok sayıda suçtan hüküm alan Adnan Oktar’ın şüpheli tarafından övülmesi örgüt faaliyetlerini devam ettirmek kastıyladır” dedi.

 

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