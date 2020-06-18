Son dakika haberi: Pendik'te hamile kadına saldıran baklavacı kardeşler hakkında karar

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile tutuksuz yargılanan baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin davasında karar çıktı. Mahkeme, Sel kardeşleri, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıl 2'şer ay, "Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması" suçundan da 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların "Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması" suçundan aldıkları ceza ertelendi.

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki Yunus Emre Bahçıvan ve avukatı Abdullah Adem Yavuzarslan ile sanıkların avukatı Devrim Dinç katıldı.

Söz alan Yunus Emre Bahçıvan, avukatların müvekkillerinin söyledikleri ile hareket ettiğini belirterek, "İki tarafta olayı bilen dört kişiydik. Avukatlarımız da biz ne anlattıysak onları biliyor. İftira suçu varsa, onların attıkları en büyük iftira onlara küfür etmemiz. Şikayetim devam etmekte. Bizi yolumuzdan alıkoyan, canımıza kast eden ve bize sıkıntı çıkaran, hayatımızda hiç yaşamadığımız şeyleri bize yaşatan insanlardan şikayetçiyiz" dedi.

Bahçıvan'ın Avukatı Abdullah Adem Yavuzarslan, toplumun vicdanının rahatlatılması şeklinde bir karar verilmesini beklediğini söyledi.

'BİZ O ARAÇTAN ÇIKMIŞ OLSAYDIK CANIMIZA KAST EDİLECEKTİ'

Tekrar söz alan Yunus Emre Bahçıvan, "Hürriyet istediğimiz zaman istediğimizi yapabilmektir. 34 saniyelik bir süre çok basit görünüyor. Biz bu araçtan çıkmış olsaydık canımıza kast edilecekti. Bu meşrulaştırılmaya, normal gösterilmeye çalışılıyor. Bu hususları kabul etmiyoruz. O zaman bir dakikanın altında hürriyete kast edilecek suçlar normal gösterilecektir, bu kabul edilemez" dedi.

5'ER YIL CEZA ALDILAR

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, her iki sanığı, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkları, "Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması" suçundan da 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların bu cezasını erteledi.

Mahkeme, şikayetçilerin şikayetlerinden vazgeçmeleri nedeni ile sanıklar hakkında, "Mala zarar verme" suçundan açılan davanın düşürülmesine karar verdi.

Müşteki Yunus Emre Bahçıvan ve avukatı Abdullah Adem Yavuzarslan, duruşma sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptılar.

'O ARAÇTAN ELİMİ KOLUMU SALLAYARAK İNEMİYORSAM...'

Karşı tarafın avukatının savunmasına tepki gösteren Bahçıvan, "Karşı tarafın avukatının 34 saniyenin hürriyeti tahdit suçu olarak algılanmamalıdır demesi. Ben de hürriyet nedir diye sordum avukata. Ben istediğim zaman istediğimi yapamıyorsam, o araçtan elimi kolumu sallayarak inemiyorsam, orda onların baskısı altında kalmak zorundaysam hürriyetim kısıtlanmış demektir" dedi.

AVUKAT KARARA İTİRAZ EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ

İddianamedeki en ağır suçlamanın kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması suçu olduğunu hatırlatan Avukat Abdullah Adem Yavuzarslan, "Mahkemenin verdiği karar, suçun nitelemesi isabetli bizce. Çünkü burada suçun birlikte işlendiği, mahkeme suçun nitelikli halini yani birlikte hürriyeti yoksun bırakma suçundan ceza verdi. Biz kararın şu yönüne bakıyoruz. Bu kişileri bir daha suç işlemekten alıkoysun, yeniden suç işlemesin ve caydırıcı olsun. Bu yönden hedefe yakın bir ceza. Ama biz şahsin karardan memnun değiliz, üst mahkemeye itiraz hakkımızı kullanacağız" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Sel'in, Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracı darp ederek aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtiliyor.

Şüpheli Hüseyin Sel'in de aracı müştekilerin aracının önüne kırarak durdurmaya zorladığı bilgisine yer verilen iddianamede, her iki kardeşin de, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" ve "Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

İŞTE YAŞANAN O ANLAR