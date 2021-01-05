Son dakika... Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye’ye getirildi

Chicago Başkonsolosluğundan edinilen bilgiye göre, 1965’ten bu yana Indiana Bloomington’da yaşayan Başgöz, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle Türkiye özlemi çektiği ve tedavisine Türkiye’de devam edilmesi talebini yetkililere iletti.

Chicago Başkonsolosluğunun ilgili makamları bilgilendirmesi üzerine Sağlık Bakanlığı, 99 yaşındaki Başgöz’ü Türkiye’ye getirmesi için ABD’ye ambulans uçak gönderdi.

Başgöz, Türkiye’ye nakli için gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla Indianapolis’ten yerel saat ile 10.00’da ambulans uçakla Türkiye’ye hareket etti.

Başgöz'ü taşıyan uçak 11.10 sularında Ankara'ya indi. Ambulansa alınan Başgöz, tedavi gönderileceği hastaneye gitti.

ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ

1921 Sivas doğumlu Prof. Dr. İlhan Başgöz, 1960’ta geldiği ABD’de önce California Üniversitesi, ardından Bloomington’daki Indiana Üniversitesinde dersler verdi. Emekli olduktan sonra Türkiye’de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ’de de dersler veren Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.

Türk halk edebiyatının en önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Başgöz askerlikten sonra Ford Vakfı’nın bursuyla ABD’ye gitti. California Üniversitesi ve Berkeley’de araştırmacı olarak çalıştı. Indiana Üniversitesi Ural-Altay Dilleri Bölümü’nde öğretim üyesi, 1981’de Indiana Üniversitesi Türk Araştırmaları Programı yöneticiliği yaptı. Amerikan Folklor Cemiyeti onur üyesi seçildi. 1987’de Indiana Üniversitesi’nden emekli oldu. 1998’de Türkiye’ye dönerek, üç yıl Bilkent ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Türk halk edebiyatı dersleri verdi. Türk folkloru alanında uluslararası üne sahip Başgöz’ün, genel folklor kitapları, halk ozanlarına ilişkin incelemeleri, sözlü halk edebiyatı derlemeleri var. Başgöz, 1996’da Nasreddin Hoca Onur Ödülü, 1997’de Kültür Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü, 2000’de Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü ‘nün de sahibi.