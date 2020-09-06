06.09.2020 - 00:23 |
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak. Görevinden dolayı virüse yakalanan personelin çalışmadı günler mesai içi sayılacak.
Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.