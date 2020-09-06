MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme
ABONE OL
06.09.2020 - 00:23 |

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak. Görevinden dolayı virüse yakalanan personelin çalışmadı günler mesai içi sayılacak.

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme
Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

İzmir'de korku dolu anlar! 5 katlı apartman alev alev yanıyor

İzmir'de korku dolu anlar! 5 katlı apartman alev alev yanıyor

Sıradaki Haber