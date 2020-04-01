01.04.2020 - 15:54 | | AA
Son dakika! RTÜK'ten açıklama: 2'şer ay ertelendi!
RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların reklam Üst Kurul paylarının ocak, şubat ve mart ayı ödemelerini 2'şer ay erteledi.
Detaylar birazdan...
Bakan Albayrak açıkladı! Çalışanların maaşları...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz.Çalışanların maaşları kısa çalışma ödeneğinden ödeniyor." dedi.