Son dakika... RTÜK'ten bazı yayın kuruluşlarına '27 Mayıs' cezası

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, kurulun haftalık olağan toplantısında, 27 Mayıs darbesi, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapan programlar ele alındı.

Toplantıda, izleme uzmanlarının raporlarını görüşen Üst Kurul, "18 dakika" programının sunucusunun, merhum Menderes'e ilişkin, "Menderes demokrat falan değildir. Menderes diktatör müsveddesidir." sözleri nedeniyle Tele1'e ceza verdi. Kurul, ilgili kanun uyarınca yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

Ayrıca Üst Kurul, aynı programın sunucusunun, İstanbul'un fethini sömürgecilikle bağdaştırması ve Ayasofya'da okutulan Fetih Suresi'ni, "provoke edici bir eylem" olarak yorumlaması nedeniyle bu durumu yasa ihlali olarak değerlendirerek cezai müeyyide uyguladı.

EKRANDAN DARBE KUTLAMASINA CEZA

Üst Kurul, "Günaydın Türkiye" programında, "27 Mayıs İhtilali Kutlu Olsun" isimli marşı yayınlayan Ulusal Kanal'ın, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununun ilgili maddelerini ihlal ettiğine hükmederek, kanala üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Üst Kurulun gündeminde sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapan kanalların programları da yer aldı.

RTÜK, yalan beyanlarla halkı kandırarak, sahte ilaç ve cinsel ürün satışı yapan 1 An TV, Ber TV, Arafat TV, Alaska TV, Kanal Tek, Süper TV kanallarına ağır para cezası, program durdurma ve lisans iptali yaptırımları uyguladı.